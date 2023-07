Un agricultor debe US$ 82.000 en una disputa contractual por el uso de un emoji de “pulgar hacia arriba”, según un juez

Según Achter en los documentos judiciales, confirmó que “el emoji del pulgar hacia arriba simplemente confirmaba que había recibido el contrato de lino. No era una confirmación de que estuviera de acuerdo con los términos del contrato. No se me enviaron los términos y condiciones completos del contrato de lino, y entendí que se me enviaría el contrato completo por fax o correo electrónico para que lo revisara y firmara. El Sr. Mikleborough [sic] me enviaba mensajes de texto regularmente, y muchos de los mensajes eran informales”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.