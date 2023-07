¿Qué diferencias hay entre Threads y Twitter?

Twitter acaba de implementar un límite para la lectura de tuits, anunciado inicialmente para 6.000 tuits por día, y luego Elon Musk dijo que se amplía a 10.000 verificados, 1.000 no verificados y 500 para nuevos no verificados. Hasta ahora Threads no tiene esos límites.

