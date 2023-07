La falta de sueño anula los beneficios del ejercicio para el cerebro, advierte un estudio

¿Y la regla de oro del sueño? No te quedes en la cama sin dormir. Si no te duermes a los 15 o 20 minutos de haber apoyado la cabeza en la almohada, levántate y ve a otra habitación poco iluminada. No enciendas la televisión ni mires el teléfono o la computadora; en lugar de eso, haz algo sin sentido, como doblar la ropa. Cuando te entre el sueño, vuelve a la cama.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.