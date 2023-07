Exclusiva: Zelensky dice que quería que la contraofensiva empezara “mucho antes” para adelantarse a las defensas rusas

“Me gusta AC/DC. Y la música ucraniana… por supuesto, me gusta mucho la música ucraniana, porque Ucrania es (mi) lengua materna. Por eso no sólo entiendes la música, sino también la letra. No entiendo toda la letra de AC/DC. Me gusta la energía de AC/DC”.

“A solas puedo estar con la música, es cierto, o con un libro. Y temprano, muy temprano por la mañana, cuando no hay sonidos, no hay gente, no hay nadie.

