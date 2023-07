Talibanes ordenan el cierre de todos los salones de belleza en Afganistán y agravan la situación para las mujeres

Según el documento, a las mujeres se les prohíbe trabajar en la mayoría de los sectores fuera del hogar y no pueden asistir a baños públicos, parques y gimnasios. Deben usar una prenda negra holgada que cubra su rostro, y no se les permite salir de casa sin motivo. Y aun si lo tuvieran no lo pueden hacer sin un tutor masculino.

