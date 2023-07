ANÁLISIS | El dominio de Trump en el Partido Republicano hace que Estados Unidos se prepare para una campaña tóxica

– Biden celebró el Día de la Independencia en la Casa Blanca rindiendo homenaje a las tropas estadounidenses. También comenzó a organizar actos de recaudación de fondos destinados a llenar sus arcas en 2024. La semana pasada, el presidente lanzó una campaña para promover la “Bidenomics”, argumentando que ha roto el ciclo de políticas de “goteo” que benefician a los ricos, tras intentar mejorar la suerte de los trabajadores con una amplia legislación sobre sanidad, industria estadounidense y proyectos de infraestructuras. Pero Biden, como cualquier otro candidato, es vulnerable a cualquier recesión económica o acontecimiento externo que pueda debilitar su candidatura a la reelección. Los resultados sorprendentemente buenos del escéptico Robert Kennedy en las encuestas de las primarias demócratas —de lo que es en gran medida una carrera no disputada— no parecen ser hasta ahora un problema para Biden, a pesar de que las encuestas mostraban que la mayoría de los demócratas no querían que se presentara a un segundo mandato. Aun así, el atractivo de Kennedy demuestra que la desconfianza hacia las instituciones de Washington, los expertos y un sistema político que muchos votantes temen que les haya fallado, ya no está reservada exclusivamente a los votantes de las primarias republicanas.

