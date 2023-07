Así fue como Ron DeSantis ganó una base de seguidoras entre algunas mujeres de los suburbios lejos de Florida

Las mujeres no siempre están de acuerdo en política: Steinkamp está en contra del aborto, mientras que Sey y Hamill están a favor de que las mujeres tengan derecho al procedimiento. Pero los tres piensan que la nueva prohibición del aborto después de seis semanas de gestación en Florida es una mancha en el historial de su gobernador favorito. “Eso es peligroso”, dijo Hamill. “Eso es algo que no puedo respaldar. Y no creo que eso sea un buen augurio para su campaña presidencial. Creo que eso podría ser un impedimento real para traer mujeres moderadas”.

