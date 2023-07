Una diseñadora cristiana de páginas web dijo a la Corte Suprema que un hombre buscó sus servicios para una boda homosexual. Él asegura que no lo hizo y que es heterosexual

“No conozco a Mike”, dijo Stewart. “Nunca he pedido a nadie que me diseñe una página web, así que todo es muy extraño. Desde luego, no me puse en contacto con ella, y sea cual sea la información de esa petición, es falsa”, añadió.

