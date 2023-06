Overstock.com cambia de nombre y puede que te resulte familiar

Los compradores de Canadá serán los primeros en ver los cambios. Overstock tiene previsto relanzar el sitio web de ese país con un nuevo aspecto, y semanas después lanzará una nueva experiencia de compra con la marca Bed Bath & Beyond para Estados Unidos. El programa de fidelización de Overstock, Club O, también cambiará por Welcome Rewards, el nombre del programa de Bed Bath & Beyond.

El cambio se produce después de que un juez aprobara la compra por parte de Overstock del nombre, el dominio y los activos del programa de fidelización de la marca en quiebra a principios de esta semana por más de US$ 21 millones. Sin embargo, la adquisición no incluye las tiendas físicas de Bed Bath & Beyond, que van a cerrar.

