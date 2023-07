ESPN despide a varios de sus presentadores estrella

“Hoy me uno a los muchos colegas comprometidos que han sido despedidos. Me rompe el corazón, pero 27 años en ESPN son una buena carrera”, dijo Kolber en Twitter. “La longevidad para una mujer en este negocio es algo de lo que me siento especialmente orgullosa”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.