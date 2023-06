Declaran inocente al agente encargado de Parkland que se quedó afuera de la escuela durante el tiroteo masivo

Los fiscales estatales acusaron a Peterson de ignorar su entrenamiento y no tomar acción cuando un atacante abrió fuego y cobró la vida de 17 personas, incluidos 14 estudiantes, dentro de la secundaria, en lo que se convirtió en el tiroteo escolar más letal de la historia de de EE.UU. Su abogado argumentó que el entonces agente de la Oficina del Sheriff de Broward no ingresó al edificio porque no pudo determinar de dónde venían los disparos.

