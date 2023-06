ANÁLISIS | Así es como DeSantis asegura que superará a Trump en las políticas de la frontera sur

Contorno y Maher destacan que la Corte Suprema de EE.UU., en una decisión de 8-1 la semana pasada, dijo que Texas y Louisiana no tenían la capacidad para demandar al Gobierno de Biden sobre cómo prioriza la deportación de los no ciudadanos, afirmando decisiones anteriores que dejaron claro que la aplicación de las leyes de inmigración es principalmente un asunto federal, no estatal.

