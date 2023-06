Las trabajadoras embarazadas y las madres lactantes ahora tienen nuevas protecciones laborales en Estados Unidos

“No quería que lo que me pasó a mí le pasara a ninguna otra madre”, dice Legros, esposa y madre de cuatro hijos que vive en Rosharon, Texas, y trabaja en una cooperativa de crédito. “Si la ley hubiera estado vigente en aquel momento, esto no me habría pasado a mí. No habría pasado por los apuros que pasé si hubieran existido las protecciones”.

“Por fin, las trabajadoras embarazadas ya no pueden verse obligadas a dejar el trabajo por necesitar un trabajo ligero o un taburete para sentarse y mantener un embarazo saludable”, declaró Dina Bakst, cofundadora y copresidenta de A Better Balance, una organización nacional de defensa legal. “Las madres trabajadoras ya no tienen que temer la pérdida de su empleo por necesitar tiempo libre para recuperarse de forma segura del parto. Las mujeres de todo el país ya no tendrán que elegir entre mantener un embarazo saludable o costear la alimentación de sus familias”.

