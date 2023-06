Cómo James Cameron se convirtió en explorador de aguas profundas y diseñador de submarinos

“Hice ‘Titanic’ porque quería bucear hasta los restos del naufragio, no porque quisiera hacer la película”, declaró a Playboy en 2009. “El Titanic era el Monte Everest de los naufragios, y como buzo quería hacerlo bien. Cuando supe que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, me dije: ‘Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo’. Me encantó ese primer contacto, y quise más”.

(CNN) — Pasaron 13 años entre la primera película de “Avatar” en 2009 y su secuela, “Avatar: The Way of Water”, tiempo durante el cual el director James Cameron se entregó a otra de sus pasiones: la exploración de las profundidades marinas.

