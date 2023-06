OceanGate Expeditions enfrentó problemas para realizar sus excursiones al Titanic

Henry Cookson Adventures Ltd, una empresa de viajes con sede en Londres, acusó a OceanGate de no tener un “buque en condiciones de navegar” cuando firmó un acuerdo en 2016 para llevar hasta nueve pasajeros al Titanic en 2018. La compañía de viajes trató de recuperar aproximadamente US$ 850.000 que pagó a OceanGate, según una demanda civil presentada en 2021.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.