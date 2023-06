Juan Román Riquelme tendrá su partido despedida con la presencia de Lionel Messi

Boca no suministra información sobre el costo de los boletos. De acuerdo a la agencia Télam, los precios van desde unos US$ 59 (15.000 pesos argentinos) por una entrada popular. Las plateas altas trepan a unos US$ 118 (30.000 pesos argentinos). Por su parte, las plateas media y baja tienen un costo de unos US$ 198 ( 50.000 pesos argentinos), de acuerdo al cambio de dólar oficial.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.