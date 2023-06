Una investigación de CNN encuentra irregularidades en la compra de comida de la Casa Rosada

Un ejemplo es el siguiente ejercicio: una lata de gaseosa de 354 ml fue licitada por 323,45 pesos (US$ 1,3). El precio de la lata de Coca Cola de 354 ml en la página de Disco asciende a 223,27 pesos (US$ 0,93) , en Día a 211,50 pesos (0,88 dólares), en Carrefour a 208 pesos (US$ 0,86) y en Coto a 222,96 pesos (US$ 0,92).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.