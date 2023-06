Tomar siestas durante el día puede ser bueno para nuestro cerebro, revela un estudio

“Esto puede deberse a que, aunque tomar una siesta en sí no es perjudicial, muchas personas lo hacen porque duermen mal por la noche. Dormir mal por la noche se asocia a una peor salud, y las siestas no bastan para compensarlo”, afirmó entonces el psicólogo clínico Michael Grandner en un comunicado. Grandner dirige la Clínica de Medicina Conductual del Sueño del Centro Médico Banner-University de Tucson, Arizona, y no participó en el estudio.

Los adultos mayores que dormían la siesta al menos una vez al día o más de una hora al día tenían un 40% más de probabilidades de desarrollar Alzheimer que los que no dormían la siesta a diario o lo hacían menos de una hora al día, según un estudio publicado en Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, en marzo de 2022.

