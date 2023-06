Solicitantes de asilo trasladados a California dicen que fueron “engañados” por personas que les prometían trabajo y vivienda

“Vinimos a trabajar, a ganarnos la buena voluntad de mucha gente, porque mucha gente puede pensar que vinimos aquí a Sacramento buscando otras cosas, no para trabajar, no para mejorar nuestra vida económicamente, para no poder enviar dinero a los pequeños de casa que nos están esperando”.

Los miembros del primer grupo dijeron a las autoridades que les dijeron que firmaran documentos antes de poder abordar el avión a Sacramento, según Tara Gallegos, portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta. Sin embargo, no todos los migrantes —que no dominan el inglés— entendieron hacia dónde se dirigían y no todos firmaron los formularios, indicó.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.