Adicción a la comida: ¿qué es y cómo enfrentarla?

La gente también puede hacer cosas inconvenientes o perjudiciales para saciar sus impulsos. “Me importa tanto este trabajo porque hablo con la gente y me dice: ‘Sé que me estoy matando. Sé que tengo diabetes de tipo 2 no controlada, (pero) la atracción de esta comida, de esta dona, es tan fuerte que conduciré 40 minutos extra aunque tengamos comida en casa. Y me comeré una docena de ellas, aunque pueda entrar en shock diabético'”, afirma Gearhardt, que también es profesora asociada de Psicología en la Universidad de Michigan.

