ANÁLISIS | A medida que crecen las capacidades de inteligencia de Beijing, el espionaje se convierte en un punto crítico cada vez mayor en los lazos entre EE.UU. y China

“China tiene cada vez más capacidades (por las que EE.UU. ha sido conocido)… esto se está moviendo históricamente de una calle de sentido único a una calle de dos sentidos”, dijo John Delury, autor de “Agents of Subverson: The Fate of John T Downey y la guerra encubierta de la CIA en China”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.