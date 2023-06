La ciudad de Nueva York ordena el pago del salario mínimo para trabajadores que entreguen alimentos a través de aplicaciones

Las aplicaciones que pagan a los trabajadores por el tiempo que esperan un viaje y su tiempo de viaje deben pagar al menos US$ 0,30 por minuto una vez que comiencen los cambios en 2023. Las aplicaciones que solo pagan una vez que el conductor acepta un viaje de entrega tendrán que pagar al menos US$ 0,50 por minuto, dice el comunicado. Las tarifas no incluyen propinas.

Los 60.000 repartidores de alimentos de Manhattan actualmente ganan un promedio de US$ 7,09 por hora, según un comunicado de prensa de la ciudad, que explica que la nueva tasa de pago les permitirá ganar al menos US$ 19,96 por hora. El pago aumentará a US$ 17,96 por hora a partir del 12 de julio y luego aumentará nuevamente a casi US$ 20 por hora en abril de 2025.

