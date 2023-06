Britney Spears y Kevin Federline cuestionan reportes de tabloides: “Siempre he sentido que la prensa me ataca”

“… me rompe el corazón y las noticias son tan bajas… Siempre sentí que la prensa me atacaba…”, escribió la artista. “Es triste porque todos se quedan de brazos cruzados como si estuviera bien inventar mentiras con es alcance… ¿Por qué me dicen que tengo que cruzarme de brazos y aguantarlo?,”, añadió.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.