Esto es lo que debes saber sobre las bacterias comecarne en las playas

Si no tienes ninguna herida abierta, no deberías tener problemas para nadar en océanos con sargazo, ya que ese entorno es agua salada en movimiento en lugar de agua salobre, añadió. Pero si ves pasar un grupo, aléjate de él. No nades en aguas que parezcan sucias.

Los autores no encontraron bacterias comecarne en las muestras de sargazo, pero eso no descarta que las bacterias estén presentes en cualquier sargazo que no analizaron, dijo la coautora del estudio Linda Amaral-Zetter, catedrática de microbiología marina de la Universidad de Amsterdam, a través de correo electrónico.

