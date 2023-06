Lindsay Lohan recibe consejos paternales de Jamie Lee Curtis

“A veces lo llamo El show de Truman, porque todos los días es lo mismo. Pero me encanta”, dijo Lohan. “Me encanta la estructura, porque no creía tenerla cuando era joven. Todo iba tan rápido y me pasaban tantas cosas. Mi única estructura era filmar y estar en el plató”, añadió la actriz.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.