No-E3 2023: días, horarios y cómo ver el Summer Game Fest y el resto de conferencias de videojuegos en junio

Get ready for RGG Summit Summer 2023! 📅 June 15⏰ 11PM ET / 8PM PT📺 Stay tuned for live stream details#RGGStudio#RGGSummitSummer2023 pic.twitter.com/01WYJ4uAqI — RGG Studio (@RGGStudio) May 28, 2023

El Future Games Show, el evento digital organizado por la web especializada GamesRadar, regresa con tráileres y anuncios exclusivos. Será presentado por la actriz de voz Laura Bailey, más conocida por interpretar a Abby en “The Last of Us: Parte II”, entre otros títulos y por el actor de voz Yuri Lowenthal, conocido por ser la voz en inglés de Spider-man en el videojuego de 2018, ‘Marvel’s Spider-man’

Uno de los grandes eventos. Capitaneado por el creador y organizador de The Game Awards, Geoff Keighley, se ha erigido como la gran alternativa al E3. La conferencia durará en torno a las 2 horas y ya han confirmado que se verán las primeras imágenes de gameplay real del nuevo ‘Mortal Kombat 1’ y de ‘Alan Wake 2’. Además, es de esperar que pueda haber sorpresas como en años anteriores cuando se mostró un tráiler del esperado ‘Elden Ring’ en 2021 o se anuncio el remake de ‘The Last of Us’.

Estados Unidos: 12 p.m. (hora del este ) – 9 a.m. (horario del pacífico) México: 10 a.m. Colombia: 11 a.m. Argentina: 1 p.m. España: 18:00

