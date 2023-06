Messi dice que irá al Inter de Miami de la MLS: “Decidimos continuar el camino ahí”

Desde entonces han surgido vínculos más serios, y el periódico británico The Times informó en noviembre de 2022 que un acuerdo entre ambas partes estaba cerca. No obstante, en esos momento, el representante de Messi, Marcelo Méndez, dijo que el argentino no estaba en negociaciones para unirse al Inter Miami la próxima temporada y calificó la noticia de “fake news”.

Durante la entrevista de este miércoles, el astro argentino explicó que en su decisión por el Inter de Miami también pesó el bienestar de su familia. “Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba”.

Y añadió: “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”. En ese sentido completó: “Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.

