Miami Heat revive en el último cuarto para superar a Denver Nuggets y empatar la serie 1-1

“Tuvimos jugadores ahí fuera que estaban sintiendo lástima de sí mismos por no hacer tiros o pensando que podían encenderlo o apagarlo, esto no es la pretemporada, esto no es la temporada regular. Estamos en las finales de la NBA. Para mí es realmente desconcertante, decepcionante”.

“Hablemos del esfuerzo. Estamos en las finales de la NBA, estamos hablando de esfuerzo. Probablemente piensan que me estaba inventando algo después del primer partido cuando dije que no habíamos jugado bien. No jugamos bien”, dijo Malone.

“Creo que a nadie le importa en nuestro equipo. No nos preocupa lo que piensen los demás”, declaró Butler tras el partido. “Estamos tan centrados en lo que hacemos bien y en quiénes somos como grupo que, al final del día, nos apoyamos en eso. Si fallamos o no, vamos a ser quienes somos porque no nos preocupa nadie más. Así ha sido todo el año, y eso no va a cambiar.

