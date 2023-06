“Sushi Tuesdays”: lecciones para comprender y salir adelante tras un suicidio

Este tipo de bromas animaron a Maya, que le dijo a su terapeuta que “llamara al 911” si alguna vez perdía el sentido del humor. Según ella, encontrar momentos de frivolidad la ayudaba a aferrarse a su humanidad. “El humor no anula lo que es devastador”, me dijo Maya. “Igual que la gratitud no puede anular lo que es horrible. Lo importante es tener la capacidad de sostener ambas cosas”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.