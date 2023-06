ANÁLISIS | ¿Cuánta fuerza tiene Trump? Derrota a sus rivales republicanos en sus estados de origen

Este año, no vemos tanta desconexión entre las encuestas nacionales y las de los primeros estados, al menos de momento. Los dos candidatos más votados en las encuestas de Iowa y New Hampshire son Trump y DeSantis. Una encuesta de la Universidad de New Hampshire realizada a mediados de abril, por ejemplo, daba a Trump un 42% y a DeSantis un 22%. El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, que se espera que anuncie sus planes para 2024 esta semana, estaba en tercer lugar con un 12%.

