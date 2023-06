Los científicos están “estupefactos” por unas misteriosas estructuras halladas en la Vía Láctea

“La verdad es que me quedé de piedra cuando las vi. Tuvimos que trabajar mucho para comprobar que no nos estábamos engañando a nosotros mismos”, añadió Yusef-Zadeh, que también es miembro del Centro de Exploración e Investigación Interdisciplinaria en Astrofísica. “Descubrimos que estos filamentos no son aleatorios, sino que parecen estar ligados al flujo de salida de nuestro agujero negro (…). Es satisfactorio cuando uno encuentra orden en (el) medio de un campo caótico del núcleo de nuestra galaxia”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.