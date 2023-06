Las tácticas transfronterizas de Ucrania pretenden desestabilizar a Rusia. A juzgar por la respuesta, están funcionando

“Hay muy pocos de los nuestros allí. Los días anteriores, con todos los bombardeos, casi no hubo respuesta, ni militares (rusos). Nos quedamos solos”, dijo la mujer no identificada. CNN no ha podido verificar su versión de los hechos.

