Los secretos de una chef de superyates que cocina para los más adinerados del mundo

“Siempre me he negado respetuosamente. No es mi estilo”, dice Dvornik.

“No me dejo llevar por las estrellas, pero para evitar los nervios, me recuerdo a mí misma que debo hacer el mejor trabajo que pueda para ese cliente en particular”, dice Dvornik. “En mi experiencia personal, no he tenido muchas celebridades”.

“Cuanto más trabajaba en el sector de los yates, más me iba haciendo un nombre”, dice Dvornik. “Así que los capitanes o la tripulación me recomendaban, los clientes me recomendaban a sus amigos”.

Aun así, Dvornik no estaba segura de si la contratarían en un yate, pues no tenía ninguna experiencia en ese tipo de embarcaciones. También le encantaba la idea de trabajar como cocinera a bordo, pero no tenía formación oficial. De todos modos, envió las solicitudes y obtuvo una respuesta sorprendente.

