Lizzo le planta cara a las burlas por sobrepeso

“Siempre he liderado con mi TALENTO…”, tuiteó. “Pero cuando lancé Good As Hell la música para sentirse bien era ‘cursi’. Cuando lancé el disco pop Juice no era ‘para ellos’. Cuando fui positiva con el cuerpo en 2016, ser positiva con el cuerpo era ‘complacer’. ¡¿Ahora todo el mundo está en esa onda y yo sigo siendo una mie**a?! ¡Vaya, que se jodan todos!”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.