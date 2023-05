OPINIÓN | Odié “La Sirenita”

Mientras Hollywood continúa retorciéndose las manos por el declive del cine, no parece que “La Sirenita” vaya a ser un activo en esa lucha, y mucho menos logrará inspirar a muchos espectadores para volver a ver la película. (Me imagino que cualquier padre que haya conocido “Let It Go” de “Frozen” sabrá que esto es realmente condenatorio). Tal vez una buena recepción inspire un poco más de introspección para Disney antes del lanzamiento de la próxima nueva versión de la próxima primavera: “Blancanieves”. ¿Qué puede salir mal?

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.