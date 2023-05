Problemas técnicos en Twitter eclipsan el anuncio de campaña presidencial de DeSantis

“Spaces era en gran medida un prototipo, no un producto acabado. Utilizaba la vieja infraestructura de Periscope y no podía escalar tan eficazmente como los servicios alojados dentro de Twitter propiamente dichos. Es una prueba beta que nunca terminó”, dijo el exempleado a CNN. “Así que todo es un lío improvisado de cosas parciales de Twitter y cosas parciales de AWS [Amazon Web Services] que no están pensadas para gestionar el tráfico a escala de Twitter”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.