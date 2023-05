Así es cómo la tecnología detrás de ChatGPT podría hacer realidad leer las mentes

“Bueno, no nos gusta usar el término leer la mente”, me dijo Alexander Huth, profesor asistente de neurociencia e informática en la Universidad de Texas en Austin. “Creemos que evoca cosas de las que en realidad no somos capaces”.

(CNN) — En una mañana de domingo reciente, me encontré usando un par de uniformes médicos que no me quedaban bien, acostado boca arriba en los confines claustrofóbicos de una máquina de resonancia magnética funcional en un centro de investigación en Austin, Texas. “Las cosas que hago para la televisión”, pensé.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.