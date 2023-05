Madres querían ver las horribles imágenes de sus hijos escapando de la masacre de Uvalde: por qué se las mostramos y por qué quieren que otros las vean

Dijo que consideró mostrar la imagen en privado a los senadores que bloquean medidas como elevar a 21 años el límite de edad para comprar un rifle de asalto, porque un oponente político le había dicho: “Hay una razón por la que no miramos los videos”, dijo Gutiérrez que no siguió adelante, ya que no era su hija, y tampoco su decisión.

“Todos hemos visto esas fotos en blanco y negro de Emmett Till y hemos visto el horror de lo que hizo la sociedad, lo que hizo el Sur Profundo, lo que esos asesinos le hicieron a su hijito. Las imágenes que he visto [de lo que] les ha ocurrido a estos niños es eso y más”, dijo. “Hay una imagen de una niña que no me puedo quitar de la cabeza: la distorsión de lo que ese disparo le hizo en la cabeza y en la cara, y cómo distorsiona el cuerpo. Es increíble el daño que se hizo a esos pequeños bebés”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.