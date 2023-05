Dos auxiliares de vuelo se enamoraron en un avión. Esto fue lo que pasó después

“Casi se me salen las lágrimas”, añade Hunter. “Cuando miro atrás, ni en un millón de años pensé que nos encontraríamos aquí después de aquel encuentro fortuito. Me emociona, me dan ganas de llorar. Es una felicidad abrumadora. Esto demuestra que nunca sabes a quién vas a conocer, cuándo y dónde, nunca sabes en qué se convertirá esa persona”.

“Vi el nombre de John”, recuerda Hunter. “Y salí corriendo del dormitorio al salón. John, no te lo vas a creer. ¿Adivina qué viaje me tocó hoy? Y él pensaba que me había tocado algo internacional o algo realmente genial. Yo le dije: ‘No, voy de viaje contigo'”.

“Sé que esto es un poco atrevido; puedes decírmelo si no te parece bien la idea”, me dijo. “Pero tengo una escala en Myrtle Beach. Creo que deberías volar hasta aquí. Me encantaría cenar contigo y conocerte mejor”.

