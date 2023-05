Juanes abre las puertas de su “Vida cotidiana”: así explica cómo se liberó de todos sus “fantasmas” en este álbum

“El gran honor que me da la vida y la música de poder contar con Juan Luis Guerra para cantar juntos esta canción. No tiene nombre. Había una frase que a mí me encantó que yo decía primero siento el aire acabarse si dejas de ser mi esposa, Juan Luis un día me dice: Juanes, no, tu esposa siempre tiene que ser tu novia. Cambiamos esa palabra por novia”, recordó el cantante colombiano a la par que explica que son ese tipo de detalles lo que lo hace admirar al maestro dominicano.

“Llegó un momento en que yo me sentía invisible para ella y eso me mataba. Me mataba. No podía entender cómo yo había llegado ahí. Esta canción es ofrecerle disculpas y decirle: ‘Yo me equivoqué y, de alguna manera, te amo demasiado, eres mi vida”, explicó Juanes.

“Ha sido un proceso de varios años llegar hasta este momento en donde me siento tranquilo y seguro de que lo que he estado haciendo es el camino. Había experimentado, había hecho muchas cosas, pero en este álbum vuelvo mucho a la esencia mía, que es a la guitarra, que es al rock, que es al pop y obviamente a la música también del Caribe, a esos elementos colombianos de la percusión, del sabor que tanto me gustan también”, dice Juanes.

