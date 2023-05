Un nuevo proyecto de ley en Texas permitiría a civiles arrestar o detener a inmigrantes

“Lo que la frontera necesita no es más vigilancia policial. Es una emergencia humanitaria. Hay que añadir más ONG a ambos lados de la frontera, no más policía”, dijo a CNN Alexis Bay, coordinadora legislativa de Beyond Borders, que forma parte del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.