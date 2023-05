Las 5 cosas que debes saber este 18 de mayo: Entrevista exclusiva con Lasso

“Dije: ‘Creo que es más fuerte decir: ‘I will be back’. Cameron dijo: ‘¿Eres el guionista ahora? Es solo una palabra. No me digas cómo escribir. No te digo cómo actuar’”

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.