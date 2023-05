Las “locuras” de Bielsa

En la emisora estaba al aire uno de los programas de la tarde de más audiencia del momento, cuyos conductores no podían creer a quien habían visto entrar al sanitario. Esperaron a que saliera y entonces le pidieron entrar al estudio para una entrevista, pero este se excusó y les respondió que hacía años que no daba notas. “Discúlpenme, de verdad”, dijo, y agradeció a la recepcionista por haberlo dejado pasar. Hoy ese baño, igual que el Estadio de Newell´s Old Boys, lleva su nombre.

Y sobre él dijo Jorge Valdano: “Primero soy su admirador y luego su amigo. Bielsa es el personaje más interesante que me he encontrado y conocido en mi vida futbolística y eso está muy encima de cualquier resultado. Siempre lo he admirado por encima de cualquier otro. ¿Por qué lo admiro? Porque es una persona inteligente, de una personalidad volcánica. Pero sobre todo resulta admirable su obsesión ética. Desde ahí se hace un personaje que cualquiera que lo conoce lo convierte en inolvidable. Tiene la fuerza de la credibilidad. La única locura que le reconozco es el exceso de virtudes”.

El pseudónimo se lo ganó en su Rosario natal, donde dirigió Newell´s Old Boys, equipo al que llevó a la final de la Libertadores a comienzos de los años 90. Pero, por esos días, las cosas no iban bien. Su cuadro había perdido 6-0 contra San Lorenzo, y un grupo de las llamadas “barras bravas” fueron a su casa a exigirle resultados: en jerga rioplatense “a apretarlo”. Bielsa salió a verlos, pero no solo: lo hizo con una granada en la mano y amenazó con sacar el seguro si no se iban. Y se fueron. Luego se encarriló, ganó el campeonato, y hoy esa barra lo idolatra tanto que el estadio del equipo lleva su nombre.

Hicieron un cálculo rápido entre las horas que debe trabajar un empleado para poder pagar la entrada de cada partido y era más o menos lo que habían destinado a juntar la basura. “Así que le debíamos un respeto a esa gente y por eso teníamos que dar el máximo en el terreno de juego por aquellos que nos apoyan y nos animan, porque a ellos les cuesta mucho esfuerzo de su bolsillo ir a vernos”. La anécdota la contó el futbolista español Pablo Hernández, quien jugó bajo su mando en el Leeds y su extraductor, Salim Lamrani, en el libro “Marcelo Bielsa: The Foundation of Success at Leeds United”.

