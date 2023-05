Entradas para el Mundial Sub-20 en Argentina: precios, dónde y cómo comprar

Las fechas del Grupo A en esta fase finalizarán con los partidos en San Juan de Argentina vs. Nueva Zelandia y Eslovaquia vs. Estados Unidos, y en Santiago del Estero jugarán Ecuador vs. Fiji y Guatemala vs. Uzbekistán.

Estos partidos cuentan con precios de entradas generales a 3.000 pesos argentinos (unos US$ 13 al cambio en el mercado paralelo) y plateas a 4.000 pesos (poco más de US$ 17). Los menores de tres años no deberán abonar la entrada.

