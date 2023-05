ANÁLISIS | Trump utiliza como arma el informe FBI-Rusia que exigió para seguir luchando contra las elecciones que nunca acaban

En otra parte políticamente sensible de su informe, Durham descubrió que el FBI no persiguió las acusaciones contra Clinton con el mismo vigor con el que actuó contra Trump. Sin embargo, los partidarios de Clinton considerarán que esa acusación es irrisoria, dado que culpan al entonces director del FBI, James Comey, de inclinar las elecciones en su contra con sus declaraciones públicas sobre sus correos electrónicos. Al mismo tiempo, los estadounidenses no tenían ni idea de que Trump también estaba siendo investigado.

Eso significa que el principal legado del informe Durham es ahora seguro que será político. Ofreció una apertura inmediata para el ex comandante en jefe que nunca se ha preocupado por los matices. Trump se apresuró a reivindicar sus afirmaciones de que un complot masivo del Estado profundo fue diseñado para frustrar su salida del poder hace siete años, a pesar de que el informe no llegó a una conclusión tan firme. Y Trump pisoteó el alcance de las conclusiones de Durham para inferir que, por extensión, las múltiples investigaciones penales actuales contra él —incluidas dos de otro fiscal especial sobre sus intentos de tumbar las elecciones de 2020 y su acaparamiento de documentos clasificados— tienen motivaciones políticas. “¡El público estadounidense fue estafado, al igual que está siendo estafado en este momento por aquellos que no quieren ver GRANDEZA para AMÉRICA!”, escribió Trump en Truth Social.

