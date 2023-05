Ahora es posible extraer ADN humano del aire o de una huella en la playa. ¿Qué efectos puede tener?

“Necesitamos un debate político sobre las expectativas de privacidad en el espacio público, en particular para el ADN. No podemos evitar verter ADN en el espacio público”, dijo Moreau, que no participó en este estudio, por correo electrónico.

“Es importante preservar la autonomía humana, la dignidad y el derecho a la autodeterminación sobre los datos personales. Esto es difícil si no se puede pedir permiso a las personas cuyo ADN puede ser recogido en el medio ambiente, porque probablemente no hay forma de evitar que el ADN se pierda en el medio ambiente a través de la piel, el pelo y el aliento”, declaró por correo electrónico Wienroth, que no participó en la investigación.

