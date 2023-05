Shakira lanza el video oficial de “Acróstico”: sus hijos, Milan y Sasha, tienen una participación especial

“Por ejemplo, el diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad, porque no me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony (su disquera) y le dije: ‘Ay, Sasha, ¿tú que opinas? No mami, yo te lo hago. Y cogió y su puso en su iPad y me lo mandó”, dijo Shakira al periodista mexicano Enrique Acevedo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.