El mensaje entre líneas de Shakira en “Acróstico”, la canción que dedica a sus hijos, Milan y Sasha

(CNN Español) – Shakira llega con otro lanzamiento y sí, habla de un tema personal.

La cantautora colombiana dio a conocer este jueves “Acróstico”, un tema que aunque no lo dice explícitamente en la letra, es una carta de amor a sus hijos y habla de lo que estaría dispuesta a hacer por ellos.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba”, inicia el nuevo tema de Shakira.

Para entender que esto es un tema para sus hijos, tendrías que leer entre líneas. Si conoces el significado de acróstico podrás entender el por qué de esto. Según la Real Academia Española, acróstico es una “composición poética, constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase”.

El mensaje de Shakira en “Acróstico”

En la primera estrofa de la canción se deletrea el nombre de su primogénito, Milan.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos, pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar

En el segundo verso, la cantante deletreó el nombre de su segundo hijo, Sasha:

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas

Las claves del videoclip

Y si hay un poco más de duda sobre los destinatarios de la balada, el video de la canción trata de una mamá que protege a sus dos retoños. Y quizás esta es la parte más emotiva del tema.

El videoclip, que es una animación, muestra a una pajarita construyendo un nido, ramita por ramita.

El video, que también tiene la letra de la canción, va revelando el nombre de los hijos de la cantante con cada una de las estrofas.

Justo en el verso en donde Shakira canta “y aunque la vida me tratara así”, se muestra a una pajarita trabajando por sus hijos mientras es rodeada (solamente ella) por una incesante lluvia.

El final del videoclip muestra a la pajarita y sus bebés volando al infinito, una alusión a dejar el nido familiar.

La carátula de la canción también hace referencia a una mudanza: muestra a un osito de peluche en una caja de cartón con una etiqueta en inglés de un corazón roto que dice fragile, handle with care o “frágil, trátese con cuidado” en español.

La relación de Shakira y sus hijos

En el pasado, Shakira ha dedicado palabras a sus hijos, más recientemente en el discurso de entrega del galardón mujer del año en la gala de Billboard “Mujeres Latinas en la Música”.

En ese evento, Shakira le dedicó el premio a sus hijos. Dijo: “también va para mis hijos, Milan y Sasha porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día”.

En una entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo de la cadena N+ la estrella colombiana habló del sueño de tener una familia.

“Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera”, dijo Shakira.

También habló de cómo afrontó su separación, con resiliencia.

“Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes?, tenemos esta resiliencia que es innata (…). Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, recordó Shakira.

Para el día de las madres de 2022, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Milan y Sasha pequeños dándoles un beso. Shakira dijo en ese entonces que “¡Solo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena seguir luchando por ellos! ¡Feliz día a todas las madres! ❤️”.

Letra completa de “Acróstico”

Esta es la letra del nuevo tema de Shakira, que la cantante compartió en la descripción del videoclip en su canal de YouTube.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero Las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos, pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida, A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo La sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy

