La política fronteriza conocida como Título 42 está a punto de expirar: ¿qué pasará después?

Eso incluye una nueva regla de asilo que prohibirá en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país busquen asilo en Estados Unidos. La norma, propuesta a principios de este año, supondrá que los migrantes no son elegibles para pedir asilo en EE.UU. si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, de camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según los funcionarios.

