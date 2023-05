OPINIÓN | ¿Hay una nueva crisis bancaria en Estados Unidos?

A comienzos de mayo, JPMorgan Chase & Co. rescató, comprándolo, al First Republic Bank y con esto les pareció a algunos expertos que la crisis estaba controlada. Pero el público estadounidense no confía. La última encuesta de Gallup al respecto, publicada el 5 de mayo, establece que cerca de la mitad de los consultados está preocupado por la seguridad de su dinero en los bancos.

Ese mismo día se iniciaba también la caída del First Republic Bank, el segundo banco más grande colapsado en Estados Unidos, después del descalabro de Washington Mutual en 2008. El Signature Bank y el Silicon Valley Bank fueron intervenidos en esos mismos días por las autoridades financieras federales. El First Republic Bank ocupaba el puesto 14 dentro de los principales bancos estadounidenses, de acuerdo con la Reserva Federal, y contaba con unos US$ 229.000 millones en activos y US$ 103.900 millones en depósitos, según la Corporación Federal de Seguros de Depósito, máximo regulador de los bancos.

